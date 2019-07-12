В Рязани заработал городской велопрокат. Фото

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани заработала система общественного велопроката. Вечером в пятницу, 12 июля, на площади Ленина за памятником установили 30 велосипедов.
Все желающие могут воспользоваться прокатом с помощью мобильного приложения Lucky Bike.
На первом этапе в городе организуют несколько парковок: от ТРЦ «Премьер» до площади Соборной, от улицы Гагарина до Первомайского проспекта и от ТРЦ «Круиз» до ЦПКиО. Спальные районы появятся на карте приложения позже.
Напомним, прокат на сутки обойдется в 150 рублей, на месяц — 600, сезон — 2 400. В каждый тариф включено неограниченное количество поездок до 30 минут. За поездки больше получаса придется доплатить по 60 рублей за час. Максимальная продолжительность одной поездки — 24 часа, а тайм-аут между поездками составляет десять минут.
В целях безопасности на каждом велосипеде установлен замок-блокиратор заднего колеса и датчик GPS.
«Как только система фиксирует несанкционированное перемещение велосипеда, в нашей службе безопасности срабатывает тревога, — рассказали организаторы сервиса. — Неравнодушные люди, на чью поддержку мы возлагаем большие надежды, которые видя, что велосипед тащат, пытаются сломать, могут позвонить нам на горячую линию 8-800-700-57-79».
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