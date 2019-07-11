В Рязани продолжается прием заявок на участие в фестивале «Подбелка»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани продолжается прием заявок на участие в фестивале уличных музыкантов «Подбелка-2019».
На сегодняшний день поступило 43 заявки.
Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной
По результатам отбора выберут коллективы, которые выступят на улице Почтовой 2 августа.
Помимо этого, все желающие смогут проявить себя на второй сцене в рамках открытого микрофона. Также принимаются заявки от художников и для участников ярмарки handmade.
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