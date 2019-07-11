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18:57, 11 июля 2019 159
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Строительство сасовского обхода идет с опережением графика — минтранс

Строительство сасовского обхода идет с опережением графика — минтранс

Строительство сасовского обхода идет с опережением графика. Об этом сообщил сайт регионального министерства транспорта.

На данный момент проходит монтаж железобетонных балок пролетных строений, в том числе над железнодорожными путями.

Работы по сооружению искусственных конструкций ведутся с опережением графика и выполнены в среднем на 55 процентов.

Напомним, объездную дорогу Сасова начали прокладывать 13 лет назад. Тогда рабочие выложили половину дороги (около четырех километров) и заморозили строительство.

Возведение возобновили в 2019 году, объект планируют завершить до конца года.

Общая стоимость проекта составила более 466 миллионов рублей. Финансирование ведется из федерального и регионального бюджетов.


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