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Строительство сасовского обхода идет с опережением графика. Об этом сообщил
На данный момент проходит монтаж железобетонных балок пролетных строений, в том числе над железнодорожными путями.
Работы по сооружению искусственных конструкций ведутся с опережением графика и выполнены в среднем на 55 процентов.
Напомним, объездную дорогу Сасова
Возведение
Общая стоимость проекта составила более 466 миллионов рублей. Финансирование ведется из федерального и регионального бюджетов.
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