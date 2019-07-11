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12:06, 11 июля 2019 679
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Рязанской области передали 13 социальных автомобилей. Фото

Рязанской области передали 13 социальных автомобилей. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 11 июля, Рязанской области передали 13 социальных автомобилей. Ключи водителям вручил глава региона Николай Любимов.

Пять из них построены на базе Citroen Jumper, восемь машин марки Ford Transit, три из которых предназначены для перевозки инвалидов.

По словам губернатора, транспорт закупили в рамках реализации федерального проекта «Демография».

Дополнительно к 18 существовавшим создано 13 мобильных бригад на базе комплексных центров соцобслуживания населения. Машины предназначены для перевозки лиц старше 65 лет в медицинские организации.

«Это важный пример конструктивного взаимодействия министерства труда и социальной защиты населения с минздравом нашего региона. Такая работа способствует продлению активного долголетия и улучшению здоровья рязанцев старшего поколения», — отметил Любимов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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