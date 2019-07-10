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13:10, 10 июля 2019 1 007
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В аварии на улице Циолковского пострадала женщина

В аварии на улице Циолковского пострадала женщина

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии, которая произошла 9 июля на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова, пострадала женщина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 20:45. По предварительной информации, 26-летний рязанец на Lada Priora при повороте налево на регулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Nissan Murano. За рулем иномарки находился 46-летний рязанец, он двигался во встречном направлении.

В результате аварии пострадала 54-летняя пассажирка Nissan. Она обращалась за медицинской помощью.


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