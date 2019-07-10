В аварии на улице Циолковского пострадала женщина

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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии, которая произошла 9 июля на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова, пострадала женщина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло примерно в 20:45. По предварительной информации, 26-летний рязанец на Lada Priora при повороте налево на регулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра и
В результате аварии пострадала 54-летняя пассажирка Nissan. Она обращалась за медицинской помощью.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.