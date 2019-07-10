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17:10, 10 июля 2019 65
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Экс-начальницу владимирского филиала Бюро технической экспертизы обвинили в мошенничестве

Экс-начальницу владимирского филиала Бюро технической экспертизы обвинили в мошенничестве

Экс-начальницу владимирского филиала Бюро технической экспертизы обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил сайт телеканала «Зебра-ТВ».

Надзорное ведомство установило, что от имени частной компании женщина заключила два договора с администрацией Ковардицкого сельского поселения Муромского района на выполнение технической документации с постановкой на кадастровый учет муниципальных объектов недвижимости.

По договорам она обязана оформить объекты капитального строительства, жилые и нежилые помещения, водопровод, газопровод, технические схемы и межевые планы земельных участков под кладбищами, но этого не делала.

Жительница города Мурома признана виновной по десяти эпизодам мошенничества (части 1 и 3 статьи 159 УК РФ). Общий ущерб, нанесенный ее действиями сельским поселениям Ковардицкое и Борисоглебское Муромского района, составил около 740 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как бывшая руководительница филиала БТИ согласилась с предъявленными обвинениями. Октябрьский райсуд города Владимира назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком тригода и штрафом в размере 40 тысяч рублей.


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