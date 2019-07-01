В Калуге задержали подозреваемых в похищении человека и убийстве

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калуге по «горячим следам» задержали подозреваемых в похищении человека и убийстве. Об этом сообщил
Сотрудники полиции обнаружили тело убитого в болотистой местности, в 12 километрах от деревни Гусево Медынского района.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что преступление совершено из-за бытового конфликта.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Ими оказались ранее судимые местные жители 1984 и 1992 годов рождения.
Фигуранты задержаны. Орудие преступления (охотничье ружье) изъято.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка»
|
cледующая новость →Полиция проверит сообщение о драке в Канищеве
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.