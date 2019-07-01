Рязанские власти отказались оплатить поездку в Германию хору РГУ

В бюджетах города, области и РГУ не нашлось средств на билеты рязанским хористам в Мюнстер. Власти немецкого города-побратима официально пригласили хор РГУ на 30-летие партнерских отношений между Рязанью и Мюнстером. Несмотря на это, помощи от рязанских властей не последовало, и коллективу пришлось оплачивать авиабилеты самостоятельно.

Как рассказал RZN.info руководитель хора РГУ Константин Михайлов, год назад, в 2018-том, немцы сами вышли на них: в Мюнстере искали интересный рязанский коллектив, записи хора им понравились, и они пригласили к себе рязанцев. Тогда Константин обратился к руководству вуза и спонсорам. Его поддержали и хор в небольшом составе из 14 человек улетел.

После концертов мюнстерцы сказали, что ждут коллектив через год всем составом, а это — 30 человек. По словам Михайлова, тогда у РГУ была нормальная финансовая ситуация, спонсоры также шли навстречу охотно, поэтому вопрос, где взять денег на билеты, остро не стоял. Спустя год все изменилось — вуз стал тонуть в коррупционных скандалах, денег на отправку коллектива в Мюнстер РГУ не дал, спонсоры тоже отвернулись.

Администрация Мюнстера написала письмо в правительство Рязанской области, в котором говорится, что «сердечно приглашает хор Рязанского государственного университета, который в 2018 году восхитил мюнстерскую публику своим вокальным искусством».

В конце письма обербургомистр просил поддержать хор «в рамках своих возможностей». Из ответа регионального минкульта следовало, что возможностей нет, так как вуз относится к федеральному министерству образования (письма есть в распоряжении редакции).

«Это так, но просили помочь хору, который состоит из рязанцев и представляет официально Рязань. Видимо не услышали», — отметил Константин.

«Потом я написал в администрацию Мюнстера и сказал, что нам все отказали в поддержке. После этого глава Мюнстера отправил повторное письмо в правительство, где рассказал про огромную помощь, которую они оказали за 30 лет Рязани и специально подчеркнули, что приглашают хор официально представлять Рязань» — добавил собеседник.

Ситуация не изменилась и поездка оказалась на грани срыва. Поскольку большинство из участников хора — еще студенты, коллектив взял долг (500 тысяч), чтобы оплатить авиабилеты до Германии. В последствии нашелся спонсор, который внес 150 тысяч. В свою очередь немецкая сторона приняла хор как официальную делегацию: организовала прием, разместила рязанцев с большим комфортом, организовала экскурсии, предоставила питание и проживание.

Коллектив участвовал во всех мероприятиях совместно с представителями администрации города Рязани, хотя по факту приехал туда самостоятельно.

«Администрация Мюнстера как принимающая сторона делает все от них зависящее для развития партнерских отношений двух городов. Это действительно искреннее желание дружбы между народами, желание завязать дружественные отношения совершенно в разных сферах-экономической, образовательной, культурной. То с каким теплом уже второй раз встречают хор РГУ в Мюнстере не описать никакими восторженными эпитетами. В то время как в родной Рязани остается совершенно формальное отношение к этому вопросу», — рассказал руководитель хора.

Коллектив дал два концерта. Первый прошел в театре Wolfgang Borhcert Theater в присутствии глав городов совместно с концертным хором Мюнстера. Под управлением Константина Михайлова коллективы исполнили произведение Рахманинова «Богородице, Дево». На сцене было более 80 певцов.

Вторым выступлением стал сольный концерт хора в главном католическом соборе Мюнстера, где также присутствовали главы Рязани и Мюнстера. На мероприятиях хор представили как официально приехавшую делегацию от Рязани.

Скорее всего, с финансовыми проблемами хору придется справляться самостоятельно. Поскольку, как рассказал Константин Михайлов, спустя несколько недель после возвращения хора в Рязань, помощи от городских властей так и не поступило. Спонсоров руководитель коллектива продолжает искать самостоятельно.

Справка

Хор РГУ основан в 2006 году. В репертуаре хора духовная и классическая хоровая музыка, обработка русских народных песен и популярные эстрадные произведения. Художественный руководитель и дирижёр хора Константин Михайлов — лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Хор РГУ является коллективом, который за последние года неоднократно представлял Рязань на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях, имеет шесть золотых и две серебряных медали международного достоинства.