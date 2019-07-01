Прокуратура проверила дом на улице Строителей, в котором обрушился потолок

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Областная прокуратура организовала проверку после публикации информации об обрушении потолка в доме №15 по улице Строителей. Об этом сообщил
Выяснилось, что дом включен в план региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы. Фонд капремонта многоквартирных домов Рязанской области в результате аукциона заключил договор с подрядной организацией ООО «Опора Плюс» на выполнение работ.
Проверка показала, что представители управляющей компании не осмотрели чердак и перекрытия потолка и тем самым нарушили часть 1 статьи 161 Жилищного кодекса, а также пункт 6 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.
В результате при ремонте на чердаке нашли повреждения деревянного перекрытия потолка третьего этажа. Позже в квартирах №№10 и 23 частично обрушился потолок.
В данный момент в здании заменили все деревянные элементы потолочного перекрытия и конструкции кровли.
Прокуратура района внесла представление руководителю ООО «ГУЖК Железнодорожного района Рязани» об устранении нарушений. Организацию обязали провести экспертизу потолка.
В Фонде капитального ремонта области запросили документы по проводимым в доме работам. После их изучения будут сделаны выводы о необходимости иных мер.
Напомним, потолок в доме
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