Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:20, 9 июня 2019 188
 0    0

В Рязанской области водитель «Ягуара» сбил пешехода

В Рязанской области водитель «Ягуара» сбил пешехода

В Рязанской области водитель автомобиля Jaguar сбил пешехода. Об этом написало ИД Пресса.

В пятницу, 7 июня, около часа ночи, на 334-м километре трассы М-5, в районе поселка Новая Деревня Путятинского района, водитель из Ульяновской области на легковом «Ягуаре» сбил местного жителя.

Пешехода в тяжелом состоянии с многочисленными переломами отвезли в Шиловский межрайонный медицинский центр.

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы? 2

RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 19 108
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 890
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:00, 29 мая 2019 13 261
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
10:47, 2 июня 2019 11 864
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
8:51, 2 июня 2019 11 096
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
Все новости
Форум