В Рязанской области водитель «Ягуара» сбил пешехода

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В Рязанской области водитель автомобиля Jaguar сбил пешехода. Об этом написало ИД
В пятницу, 7 июня, около часа ночи, на 334-м километре трассы М-5, в районе поселка Новая Деревня Путятинского района, водитель из Ульяновской области на легковом «Ягуаре» сбил местного жителя.
Пешехода в тяжелом состоянии с многочисленными переломами отвезли в Шиловский межрайонный медицинский центр.
По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
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