RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанском поселке Тума во время грозы дерево упало на дорогу.
Инцидент произошел на улице Ленина в воскресенье, 9 июня, примерно в 14:00.
На кадрах видно, что машины, проезжающие там, вынуждены нарушать правила ПДД: Водители проезжают участок, пересекая сплошную линию.
Сук дерева отломился из-за сильного ветра.
Отметим, в отдельных местах в Туме был град.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСамолет Air Astana сел в Москве из-за поломки на борту
|
cледующая новость →В Рязани на Оке утонул подросток
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.