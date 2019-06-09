В Рязани на Оке утонул подросток

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В Рязани утонул подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По словам очевидцев, тело 14 летнего мальчика подняли на реке Оке в черте города.
По факту гибели следователи проводят проверку, во время которой выяснят обстоятельства произошедшего.
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