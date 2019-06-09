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Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019. Их опубликовал на своем
По данным ведомства, более 25 тысяч человек показали высокие результаты по профильной математике. «Высокими» считаются показатели от 81 до 100 баллов.
«Результаты экзаменов по географии и литературе незначительно выросли по сравнению с прошлым годом», — пишет сайт надзорного органа.
Число тех, кто не смог набрать минимальный балл по базовой математике, наоборот, по сравнению с прошлым годом сократилось примерно на 5 тысяч человек.
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