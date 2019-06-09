С понедельника в Рязани отключат горячую воду на 16 улицах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 10 июня, на 16 рязанских улицах из-за профилактических работ отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт мэрии.
До 23 июня горячей воды не будет по адресам:
До 21 июня по адресам:
С графиком плановых отключений на время подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно познакомиться
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский пенсионер завоевал «бронзу» на чемпионате по компьютерному многоборью
|
cледующая новость →Скопинца осудили за оскорбление инспектора ДПС
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.