RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский пенсионер завоевал «бронзу» на чемпионате по компьютерному многоборью, сообщили в пресс-службе СПР.
Соревнования проходили в Кирове с 4 по 6 июня. В них поучастсовали команды из 73 регионов России и семи зарубежных стран.
Сильнейших выявяли в работе на портале и в приложении Пенсионного фонда России, поисковой системе Яндекс, знании правил интернет-безопасности и управлении со смартфоном.
Первое место в состязаниях заняла команда хозяев турнира — Кировской области, серебряные награды у сборной Республики Марий Эл.
Чемпионом России в категории «начинающий пользователь» стала Салия Закирова из Удмуртской Республики;
Звание «уверенный пользователь» получила Ольга Сергеева из Подмосковья.
Также награды в специальных номинациях получили самые старшие участники 89-летний Владлен Седачев (Сахалинская область) и 78-летняя Людмила Марченко (Иркутская область).
Специальный приз от губернатора Кировской области достался дебютантам чемпионата из Чукотского автономного округа — Григорию Ранаврольтыну и Марии Слепцовой.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ понедельник в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
|
cледующая новость →С понедельника в Рязани отключат горячую воду на 16 улицах
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.