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16:10, 9 июня 2019 131
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Рязанский пенсионер завоевал «бронзу» на чемпионате по компьютерному многоборью

Рязанский пенсионер завоевал «бронзу» на чемпионате по компьютерному многоборью

Рязанский пенсионер завоевал «бронзу» на чемпионате по компьютерному многоборью, сообщили в пресс-службе СПР.

Соревнования проходили в Кирове с 4 по 6 июня. В них поучастсовали команды из 73 регионов России и семи зарубежных стран.

Сильнейших выявяли в работе на портале и в приложении Пенсионного фонда России, поисковой системе Яндекс, знании правил интернет-безопасности и управлении со смартфоном.

Первое место в состязаниях заняла команда хозяев турнира — Кировской области, серебряные награды у сборной Республики Марий Эл.

Чемпионом России в категории «начинающий пользователь» стала Салия Закирова из Удмуртской Республики;

Звание «уверенный пользователь» получила Ольга Сергеева из Подмосковья.

Также награды в специальных номинациях получили самые старшие участники 89-летний Владлен Седачев (Сахалинская область) и 78-летняя Людмила Марченко (Иркутская область).

Специальный приз от губернатора Кировской области достался дебютантам чемпионата из Чукотского автономного округа — Григорию Ранаврольтыну и Марии Слепцовой.


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