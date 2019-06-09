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17:17, 9 июня 2019 147
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Рязанская область предложила железнодорожной компании снизить цены на билеты для развития туризма 1

Рязанская область предложила железнодорожной компании снизить цены на билеты для развития туризма

Николай Любимов в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором АО «Федеральная пассажирская компания» Петром Ивановым, сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор рассказал, что область активно развивает туризм, отметил, что регион активно развивает туризм. Для увеличения посещаемости железнодорожникам предложили снизить стоимость перевозок железнодорожным транспортом для организованных туристических групп, в том числе детских.

По словам главы региона, введение такого подхода снизит стоимость туров, увеличит пассажиропоток, что выгодно для перевозчика.

«Это позволит нам серьезно повысить туристический поток в Рязанскую область, сделать более удобным посещение региона. В этом году в Рязанской области состоятся второй Международный форум древних городов, пройдут мероприятия в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России», сказал Любимов.

Политик отметил, что удобные поезда дают возможность в рамках однодневной поездки организовать интересные турпрограммы с посещением не только достопримечательностей Рязани, но и ближайшего пригорода.

Гендиректор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов выразил готовность рассмотреть предложение, детально обсудить специфику и экономическую обоснованность этого вопроса.


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