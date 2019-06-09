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Рязанца приговорили к трем годам тюрьмы за поджог офиса. Об этом сообщил
В середине декабря 2017 года, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за личных неприязненных отношений к директору одного из предприятий Клепиковского района поджог его офис.
Подсудимый разбил окно в помещение находящееся на первом этаже, зажег принесенную с собой паяльную лампу и бросил ее в разбитое окно офиса, после чего скрылся.
Организации причинен ущерб на общую сумму более 500 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.
Подсудимого приговорили к лишению свободы на срок три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не ступил в законную силу.
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