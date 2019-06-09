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11:48, 9 июня 2019 1 323
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На проезде Шабулина загорелся автомобиль — соцсети

На проезде Шабулина загорелся автомобиль — соцсети

В Приокском загорелся автомобиль. Об этом сообщили пользователи группы «ВКонтакте» «Rzn Life».

Как рассказал очевидец, ЧП произошло на проезде Шабулина.

Официальной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.


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