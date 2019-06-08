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В рязанской поликлинике №2 отремонтировали прививочный кабинет. Об этом
Кабинет оснастили необходимой мебелью.
«Созданные условия позволяют в полной мере обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима», — уточнили в ведомстве.
Ранее в поликлинике №2 открыли
Поликлиника находится по адресу: улица Керамзавод, дом №25.
Фото рязанского минздрава
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.