На улице Есенина «Шкода» врезалась в ограждение

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На улице Есенина Skoda врезалась в ограждение. Фотографии опубликовали в соцсетях.
Авария произошла в пятницу, 7 июня.
На кадрах видно, что иномарка получила механические повреждения.
Официальной информации о произошедшем нет.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.