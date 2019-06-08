«Даже перевыполнили». Любимов подвел итоги экономического форума в Петербурге

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Николай Любимов на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео, в котором подвел итоги
«То, что мы планировали, абсолютно все выполнили и даже перевыполнили, — заверил губернатор. — Это всегда так бывает на форуме: тут, что называется, кормят ноги».
В частности, Любимов упомянул, что обсуждал строительство школы в Сасове с министром здравоохранения и социального развития Татьяной Голиковой.
«Главное для нас в этом случае — чтобы нас видели, знали, что мы развиваемся, что Рязанская область — действительно экономически состоятельный регион, что он очень привлекателен и что вопросы, которые мы поднимаем, слышат на федеральном уровне. Вместе с федеральным правительство мы в состоянии их решить», — считает глава региона.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.