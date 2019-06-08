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21:52, 8 июня 2019 131
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«Даже перевыполнили». Любимов подвел итоги экономического форума в Петербурге

«Даже перевыполнили». Любимов подвел итоги экономического форума в Петербурге

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Николай Любимов на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео, в котором подвел итоги участия Рязанской области в Петербургском экономическом форуме.

«То, что мы планировали, абсолютно все выполнили и даже перевыполнили, — заверил губернатор. — Это всегда так бывает на форуме: тут, что называется, кормят ноги».

В частности, Любимов упомянул, что обсуждал строительство школы в Сасове с министром здравоохранения и социального развития Татьяной Голиковой.

«Главное для нас в этом случае — чтобы нас видели, знали, что мы развиваемся, что Рязанская область — действительно экономически состоятельный регион, что он очень привлекателен и что вопросы, которые мы поднимаем, слышат на федеральном уровне. Вместе с федеральным правительство мы в состоянии их решить», — считает глава региона.


© RZN.info

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