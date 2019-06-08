Дальнобойщику, поступившему в ОКБ с ожогами, пересадили кожу на кистях

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Дальнобойщик из Сергиева Посада, попавший в ожоговое отделение ОКБ с 30% ожогов пламенем, выписали. Об этом сообщили в региональном
Врачи провели ему провели операцию по пересадке кожи на кистях. Лицо, также пораженное огнем, зажило без рубцовых и косметических дефектов.
Сейчас мужчина проходит реабилитацию, и, как говорят специалисты, скоро он сможет вернуться к работе.
Напомним, несчастный случай
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.