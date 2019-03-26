В ОКБ доставили дальнобойщика с ожогами всего тела

В рязанскую больницу доставили дальнобойщика с ожогами всего тела. Об этом сообщил
Несчастный случай произошел с мужчиной в Московской области.
«Я работаю дальнобойщиком и в этот раз ночевал в кабине своей машины. В какой-то момент я услышал хлопок, после этого машина загорелась. Пытался потушить своими силами, но когда понял, что не справлюсь, выскочил из кабины», — рассказал пациент ожогового отделения.
Пострадавший получил серьезные ожоги всего тела. У него повреждены лицо, шея, руки и ноги.
«С места происшествия его госпитализировали в одну из клиник Сергиева Посада. После того, как состояние улучшилось, встал вопрос о том, где будет продолжаться лечение. И, несмотря на то, что географически Москва ближе, пациент захотел получать лечение в Рязани. Его эвакуировали на реанимобиле, теперь его здоровьем занимаются наши врачи», — рассказал заведующий ожоговым отделением Артем Введенский.
Также отмечается, что состояние мужчины сейчас стабильно тяжелое.