Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:22, 7 июня 2019 492
 0    0

В Скопине начнут производить импортозамещающие лекарства от рака

В Скопине начнут производить импортозамещающие лекарства от рака

В Скопине начнут производить импортозамещающие лекарства от рака. Соглашение между «Скопинским фармацевтическим заводом» и «Новартис Фарма» подписали в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил сайт регионального правительство.

Компании займутся выпуском «шести уникальных, инновационных онкологических препаратов». Объем инвестиций составит около трех миллиардов рублей.

«Это важнейший проект по производству препаратов против онкологии, которые не производятся сейчас в России и закупаются за границей. У нас в Скопине будут делать медикаменты для всей страны», — сказал губернатор Николай Любимов, который присутствовал при подписании соглашения.

Первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыба назвал Рязанскую область «ключевым регионом, который развивает медицинские технологии, особенно в области фармацевтики».

«Проект, который будет реализован в области онкологии, — это серьезный вклад, в том числе в реализацию национального проекта, федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями», — считает Цыба.

Напомним, в Рязани стоят новый онкодиспансер. На него потратят почти шесть миллиардов рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Где индивидуальному предпринимателю взять справку, чтобы его жена оформила пособие на ребенка?

Где индивидуальному предпринимателю взять справку, чтобы его жена оформила пособие на ребенка?

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 18 934
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 513
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 271
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 13 038
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
10:47, 2 июня 2019 11 528
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум