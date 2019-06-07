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В Скопине начнут производить импортозамещающие лекарства от рака. Соглашение между «Скопинским фармацевтическим заводом» и «Новартис Фарма» подписали в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме,
Компании займутся выпуском «шести уникальных, инновационных онкологических препаратов». Объем инвестиций составит около трех миллиардов рублей.
«Это важнейший проект по производству препаратов против онкологии, которые не производятся сейчас в России и закупаются за границей. У нас в Скопине будут делать медикаменты для всей страны», — сказал губернатор Николай Любимов, который присутствовал при подписании соглашения.
Первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыба назвал Рязанскую область «ключевым регионом, который развивает медицинские технологии, особенно в области фармацевтики».
«Проект, который будет реализован в области онкологии, — это серьезный вклад, в том числе в реализацию национального проекта, федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями», — считает Цыба.
Напомним, в Рязани стоят
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.