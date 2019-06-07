RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Скопине дерево упало на припаркованные автомобили. Фотографии в редакцию RZN.info прислал очевидец.
ЧП произошло в пятницу, 7 июня. Судя по снимкам, механические повреждения получили два автомобиля.
Как отметил автор снимков, дерево было старое, но местные дети регулярно крепили к нему «тарзанку».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку Ивана Голунова. Видео
|
cледующая новость →Рязанский минтранс планирует отремонтировать мост через Оку по гарантии
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.