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18:36, 7 июня 2019 323
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В Скопине дерево упало на припаркованные автомобили

В Скопине дерево упало на припаркованные автомобили

В Скопине дерево упало на припаркованные автомобили. Фотографии в редакцию RZN.info прислал очевидец.

ЧП произошло в пятницу, 7 июня. Судя по снимкам, механические повреждения получили два автомобиля.

Как отметил автор снимков, дерево было старое, но местные дети регулярно крепили к нему «тарзанку».


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