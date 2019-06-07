В Рязани пройдет всероссийский парад влюбленных

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В Рязанском ЦПКиО пройдет всероссийский парад влюбленных. Об этом написал «
Третий всероссийский парад влюбленных пройдет 30 июня в Рязани, сообщает оргкомитет фестиваля.
«Участие в нем примут влюбленные пары в возрасте от 18 лет, семейные пары с детьми, пары, вступившие в брак совсем недавно, а также состоящие в браке от 10 до 50 и более лет. В этом году планируется, что более 10 городов России примут участие в этой акции», — говорится в сообщении.
В программе праздника — концерт с участием творческих коллективов, чествование супружеских пар со стажем и многодетных семей, развлечения для детей и взрослых, розыгрыш призов.
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