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13:25, 7 июня 2019 225
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В Рязани начали показывать телевизионные спектакли под открытым небом

В Рязани начали показывать телевизионные спектакли под открытым небом

В Рязани начали показывать телевизионные спектакли под открытым небом. Проект «Театр на экране» стартовал в четверг, 6 июня, в Кремлевском сквере.

Экран установили на брусчатке перед часовней 900-летия Рязани, а для зрителей подготовили около 30 мягких пуфиков.

Организаторы перенесли начало спектакля на 20 часов, но даже в это время на улице было слишком светло, поэтому рязанцы с трудом рассматривали картинку. Всего перед экраном собрались около 40 человек, в основном молодежь.

В день премьеры «Театра на экране» зрителям показали спектакль Александра Пушкина «Пиковая дама» мастерской Петра Фоменко 2013 года.

Организаторы отметили, что намерены сместить время начало спектаклей, чтобы рязанцам было удобно смотреть спектакли. Предположительно «театр» станет стартовать в 20:00 или в 20:30. Точная информация появится на следующей неделе.


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