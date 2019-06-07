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Фото: Издательство «Пресса»
В аварии под под Новомичуринском «Оке» сплющило капот. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла в пятницу, 7 июня, после 15:00 на пятом километре от Новомичуринска «Ока» столкнулась с Nissan. По словам очевидцев, за рулем первой машины был пожилой водителю. Он выезжал с проселочной дороги и не уступил дорогу.
Оба водители были трезвыми. Они не пострадали.
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