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16:44, 7 июня 2019 251
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Мужчин, сломавших шлагбаум на улице Грибоедова, задержали по плану «перехват»

Мужчин, сломавших шлагбаум на улице Грибоедова, задержали по плану «перехват»

Мужчину, сломавшего шлагбаум на улице Грибоедова, задержали по плану «перехват». Его подозревают в угрозе убийством. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Задержанные в рамках плана «Перехват» нетрезвые рязанцы оказались причастны к управлению автомобилем в нетрезвом виде, грубому нарушению ПДД, повреждению чужого имущества и угрозе убийством.

В полицию 3 июня обратился 38-летний рязанец — работник одной из фирм, расположенных в доме №14 на улице Семашко. Он сообщил, что незнакомец угрожал ему убийством ножом. Мужчина испугался и отошел в сторону, а затем позвонил в полицию. Пострадавший сообщил, что угрожавший ему мужчина и его приятель скрылись на автомобиле и передал его описание и госномер.

Дежурный офицер полиции принял решение о введении плана «Перехват» для задержания злоумышленника. Через несколько минут инспекторы ГИБДД на соседней улице остановили разыскиваемый автомобиль и задержали водителя и пассажира.

В ходе проверки выяснилось, что 38-летний рязанец видел, как незнакомец, выйдя из автомобиля, сломал шлагбаум, установленный рядом со зданием, в котором он работает. Рязанец решил зафиксировать внешность этого незнакомца, чтобы в дальнейшем было проще привлечь его к ответственности за порчу имущества.

Незнакомцу это не понравилось и он начал скандалить. Вскоре к конфликту присоединился еще один человек — он вышел из супермаркета, расположенного в этом же здании. Второй незнакомец, недолго думая, достал из кармана раскладной нож и пригрозил пострадавшему убийством, если он не отойдет.

23-летний водитель автомобиля бел нетрезв. Освидетельствование зафиксировало 0,8 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Перед тем, как подъехать к шлагбауму, водитель пересек на улице Семашко двойную сплошную линию. Шлагбаум преграждал путь к магазину и пассажир автомобиля — нетрезвый 30-летний рязанец вышел и сломал его.

Затем водитель отправился в магазин за водкой, а пассажир остался на улице и устроил скандал, который его приятель, вернувшись с покупкой, закончил угрозой убийством.

В отношении 30-летнего рязанца собираются материалы для привлечения его к ответственности за порчу чужого имущества. Момент порчи шлагбаума запечатлели камеры видеонаблюдения.


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