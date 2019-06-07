Мужчин, сломавших шлагбаум на улице Грибоедова, задержали по плану «перехват»

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Мужчину, сломавшего шлагбаум на улице Грибоедова, задержали по плану «перехват». Его подозревают в угрозе убийством. Об этом сообщил
Задержанные в рамках плана «Перехват» нетрезвые рязанцы оказались причастны к управлению автомобилем в нетрезвом виде, грубому нарушению ПДД, повреждению чужого имущества и угрозе убийством.
В полицию 3 июня обратился 38-летний рязанец — работник одной из фирм, расположенных в доме №14 на улице Семашко. Он сообщил, что незнакомец угрожал ему убийством ножом. Мужчина испугался и отошел в сторону, а затем позвонил в полицию. Пострадавший сообщил, что угрожавший ему мужчина и его приятель скрылись на автомобиле и передал его описание и госномер.
Дежурный офицер полиции принял решение о введении плана «Перехват» для задержания злоумышленника. Через несколько минут инспекторы ГИБДД на соседней улице остановили разыскиваемый автомобиль и задержали водителя и пассажира.
В ходе проверки выяснилось, что 38-летний рязанец видел, как незнакомец, выйдя из автомобиля, сломал шлагбаум, установленный рядом со зданием, в котором он работает. Рязанец решил зафиксировать внешность этого незнакомца, чтобы в дальнейшем было проще привлечь его к ответственности за порчу имущества.
Незнакомцу это не понравилось и он начал скандалить. Вскоре к конфликту присоединился еще один человек — он вышел из супермаркета, расположенного в этом же здании. Второй незнакомец, недолго думая, достал из кармана раскладной нож и пригрозил пострадавшему убийством, если он не отойдет.
23-летний водитель автомобиля бел нетрезв. Освидетельствование зафиксировало 0,8 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Перед тем, как подъехать к шлагбауму, водитель пересек на улице Семашко двойную сплошную линию. Шлагбаум преграждал путь к магазину и пассажир автомобиля — нетрезвый 30-летний рязанец вышел и сломал его.
Затем водитель отправился в магазин за водкой, а пассажир остался на улице и устроил скандал, который его приятель, вернувшись с покупкой, закончил угрозой убийством.
В отношении 30-летнего рязанца собираются материалы для привлечения его к ответственности за порчу чужого имущества. Момент порчи шлагбаума
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