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19:48, 7 июня 2019 196
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 8 и 9 июля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 8 и 9 июля

В эти выходные культурных событий не очень много, и за выходные можно успеть посетить самое интересное.

В Библиотеке имени Горького 8 июня состоится фестиваль комиксов и молодежной культуры Bizarre Con.

В театре на Соборной 8 июня состоится спектакль «Кот в сапогах».

Театр кукол 8 и 9 июня представит спектакль «Земляничная сказка».

В Рязанском цирке с 8 июня начнутся представления «Ласта-Рико» — уникального шоу, в котором на манеж выходят пингвины.

На Лыбедском бульваре 8 июня пройдет очередной «Арт-субботник». На этот раз мероприятие носит название «Популярный драйв», и в нем примут участие молодые исполнители рэп-сцены и перспективные артисты поп-сцены.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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