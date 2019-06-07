Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 8 и 9 июля

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В эти выходные культурных событий не очень много, и за выходные можно успеть посетить самое интересное.
В Библиотеке имени Горького 8 июня состоится фестиваль комиксов и молодежной культуры
В театре на Соборной 8 июня состоится спектакль «
Театр кукол 8 и 9 июня представит спектакль «
В Рязанском цирке с 8 июня начнутся представления «
На Лыбедском бульваре 8 июня пройдет очередной «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.