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Житель Владимирской области украл деньги из супермаркета. Об этом написал
По версии следствия, обвиняемый в ноябре прошлого года, находился в одном из супермаркетов города и убедившись, что за ним никто не наблюдает, прошел в подсобное помещение и украл деньги из кошелька одной из сотрудниц.
Фигуранта задержали сотрудники уголовного розыска. На время следствия его заключили под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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