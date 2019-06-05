В Тамбовской области кроссовер столкнулся с легковушкой, пострадал ребенок

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В Тамбовской области кроссовер столкнулся с легковушкой. Об этом сообщил
ДТП произошло 4 мая в 9:50 на перекрестке улиц Студенецкой Набережной и Базарной. Водитель Renault Duster, поворачивая налево столкнулся с Volkswagen Passat, двигавшегося со встречного направления прямо.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Volkswagen Passat, девочка 2013 года рождения, получила травмы и ее доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.