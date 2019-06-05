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В прошедшие выходные в Сараевском районе из-за грозы в доме сгорели девять газовых котлов. Об этом пишет издательство «
По словам мастера по ремонту бытовой техники Валерия Бакулина, среди поврежденной аппаратуры были и телевизоры, и другая техника.
«Вероятнее всего, разряд угодил в трубу. Поломки существенные. Хорошо тем, у кого она была застрахована, а вот тем, у кого нет — не повезло. Ремонт им обойдется не в одну тысячу рублей», — отметил мастер.
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