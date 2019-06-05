В рязанской ОКБ прошли учения на случай особо опасных инфекций. Фото

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В рязанской ОКБ имени Семашко состоялись региональные тренировочные учения по особо опасным инфекциям. Фоторепортаж с них опубликовал интернет-портал
В ходе тренировки отрабатывались алгоритмы действий сотрудников эвакуационных бригад, подготовительные мероприятия к приему больного с подозрением на опасную инфекцию (для примера использовали сценарий с заболеванием бубонной чумой) и развертывание госпиталя особо опасных инфекций.
Проверялась готовность служб к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера, соблюдение правил биологической безопасности, использование средств индивидуальной защиты, практические навыки по локализации эпидемического очага.
Действия участников учения оценены как удовлетворительные. Это значит, что тренировка прошла успешно и все службы с заданиями справились.
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