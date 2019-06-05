Тамбовская область стала лидером экологического благополучия России

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Тамбовская область снова стала лидером экологического благополучия России. Об этом написал
В рейтинге общественной организации «Зеленый патруль» по итогам весны регион вновь на первом месте.
Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год.
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