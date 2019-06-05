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21:22, 5 июня 2019 278
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Скопинец из ревности сжег машину своей бывшей девушки

Скопинец из ревности сжег машину своей бывшей девушки

Скопинец из ревности сжег машину своей бывшей девушки. Об этом сообщил сайт Скопинского районного суда.

Как установил суд, 7 октября 2018 года около 3:30 мужчина облил крышу и капот автомобиля, принадлежащего его бывшей девушке, бензином и поджег, после чего, с места преступления скрылся.

В результате автомобиль и находившееся в нем имущество полностью уничтожены.

В судебном заседании потерпевшая обратился с письменным заявлением о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон, в котором указал, что обвиняемый извинился перед ней и полностью загладил причиненный ущерб.

Уголовное дело прекращено. Решение суда не вступило в законную силу.


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