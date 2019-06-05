RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Скопинец из ревности сжег машину своей бывшей девушки. Об этом сообщил
Как установил суд, 7 октября 2018 года около 3:30 мужчина облил крышу и капот автомобиля, принадлежащего его бывшей девушке, бензином и поджег, после чего, с места преступления скрылся.
В результате автомобиль и находившееся в нем имущество полностью уничтожены.
В судебном заседании потерпевшая обратился с письменным заявлением о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон, в котором указал, что обвиняемый извинился перед ней и полностью загладил причиненный ущерб.
Уголовное дело прекращено. Решение суда не вступило в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская область оказалась в верхней части всероссийского экологического рейтинга
|
cледующая новость →Нигериец, приехавший на ЧМ-2018, около года нелегально жил в Рязани
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.