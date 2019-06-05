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С 1 июля в Липецкой области подорожают коммунальные услуги. Об этом написал интернет-портал «
Постановлением администрации Липецкой области установлен предельный индекс изменения размера платы на второе полугодие 2019 года — 4%. Совокупный размер платы за коммунальные услуги в среднем по региону не превысит установленных Правительством Российской Федерации ограничений.
С подробными цифрами можно ознакомиться
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