Рязанка пожаловалась Путину на состояние больницы №10. Ответ минздрава

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Рязанка пожаловалась Путину на состояние детского инфекционного отделения больницы №10. Видеоролик опубликован в
«Обращение к Президенту РФ В.В. Путину от родителей из Рязани. Посмотрите, в каком состоянии 10-я больница. Бесполезно биться в двери местным чиновникам. Требуют покупать шприцы, обшарпанные стены. Ужас», — написал автор поста.
После этого девушка опубликовала еще одно видео, в котором рассказала, что ее вместе с ребенком перевели в другой бокс.
«Здесь все замечательно. Кроватки чистые», — отметила она.
В пресс-службе регионального минздрава RZN.info рассказали, что ремонтные работы в больнице проводятся в соответствии с графиком с 2017 по 2019 годы.
«Видео, выложенное 5 июня 2019 года, было снято в боксе инфекционного отделения, которое подготовлено к проведению ремонтных работ. В настоящее время отремонтирован акушерский стационар больницы: индивидуальные родовые залы, палаты акушерского физиологического отделения, акушерский пост и ординаторская. Продолжаются ремонтные работы в терапевтическом отделении, гинекологическом, физиотерапевтическом, неврологическом, в поликлинике. Продолжится ремонт палат и коридора гериатрического отделения, боксов детского инфекционного отделения, помещений родильного дома», — говорится в сообщении.
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