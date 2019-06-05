«Рязаньэнерго» подключил к электросетям спортивно-туристический комплекс «Экопарк Поляны»

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обеспечил 1,43 МВт мощности для спортивно-туристического комплекса «Экопарк Поляны», открывшегося 1 июня в районе поселка Варские Рязанской области.
Работы провели в рамках деятельности по технологическому присоединению потребителей к электросетям.
По словам энергетиков, объект площадью более 500 га расположен в непосредственной близости от заповедных Мещерских лесов и озер и входит в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский».
«На его территории ведется создание широкой инфраструктуры для активного семейного отдыха: размещены комфортабельные гостиничные корпуса и объекты ресторанного сервиса, клуб спортивного ориентирования, оборудованы беговые и лыжные трассы, биатлонный комплекс и детские площадки, — рассказали в пресс-службе филиала. — В перспективе здесь будет построен комплекс оздоровительных терм с открытым бассейном, парк качелей для детей и взрослых, экофермы, многофункциональные спортивные площадки».
Снабжать экопарк электроэнергией будет подстанция «Рязаньэнерго» 110 кВ «Поляны».
«Содействие реализации социально значимых инвестиционных проектов Рязанской области — в числе приоритетных задач для энергетиков, поэтому сотрудники филиала продолжат своевременно и качественно выполнять свои обязательства по подключению потребителей, в том числе ведущих деятельность по созданию комфортных зон отдыха, развитию регионального спорта и туризма», — говорится в сообщении.
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