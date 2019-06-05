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17:23, 5 июня 2019 120

«Рязаньавтодор» снял видео о работах в Скопинском и Александро-Невском районах

«Рязаньавтодор» снял видео о работах в Скопинском и Александро-Невском районах

«Рязаньавтодор» снял видео о работах, которые в настоящее время проводят в Скопинском и Александро-Невском районах.

В рамках содержания дорог АО «Рязаньавтодор» наносит горизонтальную разметку по трассе «Пехлец-Кораблино-Скопин» и пешеходные переходы — в Александро-Невском районе.

Работы по нанесению разметки в Рязанской области начались 1 мая, завершить их планируют к 30 июня.

Как рассказали специалисты, сначала наносится разметочная краска на проезжую часть. При этом температура воздуха не должна быть ниже 10 и выше 30 градусов. После этого при помощи специальных форсунок добавляют светоотражающие стеклошарики, которые делают дорожную разметку заметной в темное время суток.


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