«Рязаньавтодор» снял видео о работах в Скопинском и Александро-Невском районах

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«Рязаньавтодор» снял видео о работах, которые в настоящее время проводят в Скопинском и Александро-Невском районах.
В рамках содержания дорог АО «Рязаньавтодор» наносит горизонтальную разметку по трассе «Пехлец-Кораблино-Скопин» и пешеходные переходы — в Александро-Невском районе.
Работы по нанесению разметки в Рязанской области начались 1 мая, завершить их планируют к 30 июня.
Как рассказали специалисты, сначала наносится разметочная краска на проезжую часть. При этом температура воздуха не должна быть ниже 10 и выше 30 градусов. После этого при помощи специальных форсунок добавляют светоотражающие стеклошарики, которые делают дорожную разметку заметной в темное время суток.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.