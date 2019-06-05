Опубликована программа мероприятий на День города в Тамбове

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Во всех городах и районах Тамбовской области 12 июня пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России. Наиболее массовые гуляния запланированы в Тамбове, который 12 июня отмечает и День города. Об этом написал
В областном центре праздник начнется в 10 часов с торжественного подъема государственного флага России и чествования почетных жителей города. Обширная развлекательная программа будет организована на набережной. Там пройдет фестиваль военной реконструкции. В 10 часов для тамбовчан и гостей города праздничная программа начнется в городском парке культуры и отдыха.
Во второй половине дня центральная часть Тамбова станет пешеходной. С 17 часов праздничные программы параллельно начнутся в Ленинском сквере, сквере имени Петрова, сквере по улице Державинской, сквере у памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, а также на центральной части улицы Советской и улицы Горького.
За памятником Ленина, на площадке «Тамбов — город боевой славы» развернутся выставки, подготовленные поисковыми отрядами. Также там будут выступать военные оркестры и работать полевая кухня. На Ленинской площади в это время пройдёт показ военной и специализированной техники. Выставка автомобилей автосалонов города организуют на улице Советской.
Завершится праздник фейерверком в 23 часа на заречной территории и у культурно-досугового центра «Мир».
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