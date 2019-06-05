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20:41, 5 июня 2019 503
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Нигериец, приехавший на ЧМ-2018, около года нелегально жил в Рязани

Нигериец, приехавший на ЧМ-2018, около года нелегально жил в Рязани

Нигериец, приехавший на ЧМ-2018, около года нелегально жил в Рязани. Об этом написал интернет-портал SM-news со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

На территорию России 44-летний мужчина въехал по паспорту болельщика. В Москве он познакомился с земляками, предложившими ему перебраться в Рязань, где проживал на съемных квартирах, зарабатывая на жизнь услугами парикмахера для своих знакомых.

Материальную помощь иностранцу оказывала его супруга, также гражданка Нигерии, в настоящий момент проживающая в Великобритании. Для этого женщина регулярно делала денежные переводы из Лондона.

После того как нелегала заметили правоохранительные органы, мужчина сообщил, что не знал о том, что должен был покинуть страну. Теперь иностранец содержится в центре временного содержания и ожидает депортации на родину.


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