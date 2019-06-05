На Михайловском шоссе столкнулись «семерка» и мотоциклист

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 4 июня, около дома №160 на Михайловском шоссе произошло ДТП. Примерно в 21:15 здесь столкнулись «семерка» и мотоцикл Suzuki, сообщила
По предварительной информации, 56-летний водитель ВАЗ не уступил дорогу 31-летнему мотоциклисту, который двигался по «встречке».
В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла, его доставили в больницу.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.