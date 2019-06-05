На два автомобиля на Михайловском шоссе упали аварийные деревья

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В среду, 5 июня, на два автомобиля на Михайловском шоссе №82 корпус 2 упали деревья. Об этом сообщил телеканал «
По данным источника, местные жители несколько раз жаловались на аварийное состояние растений, но ни префектура, ни дирекция благоустройства города деревья так и не спилили.
Машины получили незначительные механические повреждения. На место вызывали сотрудников ГИБДД.
Также известно, что в начале мая одно из деревьев упало на теплотрассу.
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