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Сотрудникам магазина в Ухоловском районе несколько месяцев не платили зарплату. Об этом сообщил
С 2018 года хозяйка магазина на протяжении долгого времени задерживала выплату зарплаты работникам. В марте текущего года задолженность составила 108 тысяч рублей, то есть полную заработную плату работников более чем за два месяца.
По результатам проверки в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Кроме того, после обращения райпрокуратуры в суд, задолженность перед работниками погашена в полном объеме.
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