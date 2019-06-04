Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:31, 4 июня 2019 127
 0    0

Сотрудникам магазина в Ухоловском районе несколько месяцев не платили зарплату

Сотрудникам магазина в Ухоловском районе несколько месяцев не платили зарплату

Сотрудникам магазина в Ухоловском районе несколько месяцев не платили зарплату. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

С 2018 года хозяйка магазина на протяжении долгого времени задерживала выплату зарплаты работникам. В марте текущего года задолженность составила 108 тысяч рублей, то есть полную заработную плату работников более чем за два месяца.

По результатам проверки в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Кроме того, после обращения райпрокуратуры в суд, задолженность перед работниками погашена в полном объеме.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир 1

Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 696
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 18 047
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:46, 31 мая 2019 17 710
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 17 506
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:00, 29 мая 2019 12 547
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум