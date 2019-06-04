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12:20, 4 июня 2019 75
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Почти пять тысяч рязанцев написали ЕГЭ по русскому языку

Почти пять тысяч рязанцев написали ЕГЭ по русскому языку

В понедельник, 3 июня, прошла сдача ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщил сайт регионального министерства образования.

В Рязанской области на него зарегистрировались 4 640 человек.

«Самый массовый экзамен завершился без сбоев. В Рязанской области сформировали 44 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Из них 29 для ЕГЭ и 15 — для ГВЭ. Хочу напомнить, что ГВЭ сдают ребята с ограниченными возможностями здоровья, для них созданы все необходимые условия», — рассказала министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина.

По ее словам, за ходом экзамена наблюдали 125 аккредитованных общественных наблюдателей, из них 11 федеральных наблюдателей Российского Союза молодежи.

Русский язык является обязательным предметом для получения аттестата и самым массовым по количеству сдающих. Всего заявлений по России подали 674 тысячи человек, в том числе 660 тысяч выпускников текущего года. Свои результаты участники узнают не позднее 20 июня.


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