Почти пять тысяч рязанцев написали ЕГЭ по русскому языку

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В понедельник, 3 июня, прошла сдача ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщил
В Рязанской области на него зарегистрировались 4 640 человек.
«Самый массовый экзамен завершился без сбоев. В Рязанской области сформировали 44 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Из них 29 для ЕГЭ и 15 — для ГВЭ. Хочу напомнить, что ГВЭ сдают ребята с ограниченными возможностями здоровья, для них созданы все необходимые условия», — рассказала министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина.
По ее словам, за ходом экзамена наблюдали 125 аккредитованных общественных наблюдателей, из них 11 федеральных наблюдателей Российского Союза молодежи.
Русский язык является обязательным предметом для получения аттестата и самым массовым по количеству сдающих. Всего заявлений по России
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