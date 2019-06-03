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9:30, 3 июня 2019 350
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В России началась сдача ЕГЭ по русскому языку

В России началась сдача ЕГЭ по русскому языку

В России началась сдача ЕГЭ по русскому языку. Свои знания проверят около 674 тысяч человек, пишет ТАСС.

Прием экзамена начался 3 июня. Он будет самым массовым в этом году.

«Заявления на участие в экзамене подали более 674 тысяч человек, в том числе 660 тысяч выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ организуют 5480 пункта проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом», — отмечается в пресс-релизе Рособрнадзора.

Выпускникам на выполнение работы, состоящей из 27 заданий, отводится 3,5 часа. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.

ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для его получения — 24.


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