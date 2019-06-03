RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В России началась сдача ЕГЭ по русскому языку. Свои знания проверят около 674 тысяч человек, пишет
Прием экзамена начался 3 июня. Он будет самым массовым в этом году.
«Заявления на участие в экзамене подали более 674 тысяч человек, в том числе 660 тысяч выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ организуют 5480 пункта проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом», — отмечается в пресс-релизе Рособрнадзора.
Выпускникам на выполнение работы, состоящей из 27 заданий, отводится 3,5 часа. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.
ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для его получения — 24.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПрокуратура потребовала заблокировать сайты, продающие паспорта и дипломы
|
cледующая новость →Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?