Любимов осмотрел строительство Сасовского обхода. Фото

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов осмотрел строительство Сасовского обхода. Во вторник, 4 мая, губернатор отправился в район с рабочей поездкой.
Подрядчик рассказал политику, что четырехкилометровая дорога включит 43-метровый мост и железнодорожный путепровод длиной 133 метра. Стоимость объекта оценивается в 466 млн рублей.
По словам подрядчика, работы намерены завершить раньше срока — в декабре 2019 года.
Глава местной администрации Евгения Рубцова отметила, что обход позволит разгрузить городские дороги от грузового транспорта, сохранить их в хорошем состоянии, а также улучшить экологию.
Она пояснила, что в планах прокладка дороги, которая соединит Сасово со строящимся обходом.
Николай Любимов выразил надежду, что строительство завершиться вовремя.
Напомним, объездную дорогу начали прокладывать 13 лет назад. Тогда рабочие выложили половину дороги (около четырех километров) и заморозили строительство.
© RZN.info
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