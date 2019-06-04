Летний сезон рязанского цирка начнется с выступления иллюзиониста и пингвинов

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В рязанский цирк приехали артисты с программой пингви-шоу «Ласта-Рика». О премьере рассказали сами артисты на пресс-конференции во вторник, 5 июня.
В субботу, 8 июня, для зрителей выступят с номерами представители нескольких цирковых жанров. Среди них иллюзионист Игорь Штейн, Патимат Хаджикурбанова и ее номер «Канатоходцы Медниковы», народный артист Туркменистана Бяшима Аннаева с конным аттракционом «Бессмертие ахалтекинца» и легенда советского цирка — клоун «Май» в исполнении Евгения Майхровского.
Кроме того, дрессировщица, заслуженная артистка России, Галина Майхровская покажет шоу с пингвинами.
Также организаторы приготовили номера с пеликанами, солдатским ара, 12 королевскими пуделями, морскими львами, кенгуру-боксером, капуцином Эриком и цирковым гусем.
По словам директора рязанского цирка Тамары Бортниковой, в программе также запланировано выступление гимнастов.
Стоимость билетов — от 500 рублей. Детям до трех лет — бесплатно. Точное расписание можно уточнить в справочной цирка по номеру 8 (4912)25-64-03. Касса работает с 10:00 до 19:00 часов ежедневно, без перерыва.
Купить билеты онлайн можно на
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