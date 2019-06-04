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15:07, 4 июня 2019 199
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Летний сезон рязанского цирка начнется с выступления иллюзиониста и пингвинов 1

Летний сезон рязанского цирка начнется с выступления иллюзиониста и пингвинов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанский цирк приехали артисты с программой пингви-шоу «Ласта-Рика». О премьере рассказали сами артисты на пресс-конференции во вторник, 5 июня.

В субботу, 8 июня, для зрителей выступят с номерами представители нескольких цирковых жанров. Среди них иллюзионист Игорь Штейн, Патимат Хаджикурбанова и ее номер «Канатоходцы Медниковы», народный артист Туркменистана Бяшима Аннаева с конным аттракционом «Бессмертие ахалтекинца» и легенда советского цирка — клоун «Май» в исполнении Евгения Майхровского.

Кроме того, дрессировщица, заслуженная артистка России, Галина Майхровская покажет шоу с пингвинами.

Также организаторы приготовили номера с пеликанами, солдатским ара, 12 королевскими пуделями, морскими львами, кенгуру-боксером, капуцином Эриком и цирковым гусем.

По словам директора рязанского цирка Тамары Бортниковой, в программе также запланировано выступление гимнастов.

Стоимость билетов — от 500 рублей. Детям до трех лет — бесплатно. Точное расписание можно уточнить в справочной цирка по номеру 8 (4912)25-64-03. Касса работает с 10:00 до 19:00 часов ежедневно, без перерыва.

Купить билеты онлайн можно на сайте рязанского цирка.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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