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16:43, 4 июня 2019 164
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Антимонопольщики запретили аукционы по продаже леса в Заборье

Антимонопольщики запретили аукционы по продаже леса в Заборье

Во вторник, 4 июня, рязанская антимонопольная служба рассмотрела жалобы на тендеры по продаже земли в Заборье. Инициатором аукционов выступила администрация Заборьевского сельского поселения.

На заседании присутствовали глава администрации Виктор Сидоров и жители села. Сидоров заявил, что администрация жалобы не признает и попросил ФАС отказать в их удовлетворении заявителю.

«С нашей стороны никаких нарушений нет. Мы все сделали по закону, никто не был ни в чем ущемлен», — сказал он.

ФАС признала администрацию Заборьевского сельского поселения нарушившей Земельный кодекс РФ и выдала предписание об аннулировании аукционов до 25 июня 2019 года.

Напомним, в апреле жители Заборья пожаловались на застройку леса. Они выступили против продажи двух земельных участков, на которых расположена лесопосадка. Торги приостановили после жалобы в ФАС.

Активистов удовлетворило решение, они также сообщили, что намерены добиваться перевода земли в другую категорию.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.


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