Антимонопольщики запретили аукционы по продаже леса в Заборье

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Во вторник, 4 июня, рязанская антимонопольная служба рассмотрела жалобы на тендеры по продаже земли в Заборье. Инициатором аукционов выступила администрация Заборьевского сельского поселения.
На заседании присутствовали глава администрации Виктор Сидоров и жители села. Сидоров заявил, что администрация жалобы не признает и попросил ФАС отказать в их удовлетворении заявителю.
«С нашей стороны никаких нарушений нет. Мы все сделали по закону, никто не был ни в чем ущемлен», — сказал он.
ФАС признала администрацию Заборьевского сельского поселения нарушившей Земельный кодекс РФ и выдала предписание об аннулировании аукционов до 25 июня 2019 года.
Напомним, в апреле жители Заборья
Активистов удовлетворило решение, они также сообщили, что намерены добиваться перевода земли в другую категорию.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.
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